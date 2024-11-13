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藍黨代表每年1萬責任額「改樂捐」 財務缺口朱立倫來扛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨全代會24日在桃園登場，多位黨代表提案募款責任額制度變革，包括將責任額改樂捐等。國民黨中常會今通過黨公職人員年度募款責任額實施辦法修正案，不再強制要求黨代表一年1萬元的募款責任額；相關財務缺口，由黨主席朱立倫募款承擔。

為支應每年黨務經費所需，國民黨訂有黨公職募款責任額度，從黨主席、副主席到黨代表，每年都有強制繳納一定額度的分攤金，不過，多年來欠繳情況普遍。

國民黨中常會今通過，由組發會提出「黨公職年度募款責任額實施辦法」修正案。國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述指出，黨代表的責任募款額由現行應繳，未來改為「鼓勵性質」；由於地方黨代表責任募款是給地方使用，朱立倫承諾地方未來的財務缺口會努力設法募款來承擔。

相關辦法自今日通過即施行。國民黨目前約有1900多名黨代表，取消募款責任額後，估每年收入將短差約1900萬元。黨內解讀，這是朱立倫為拚連任黨主席，在全代會前安撫基層給予的利多。

募款 國民黨 朱立倫

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