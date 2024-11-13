快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

藍質疑被抹紅 綠：藍委提親共法案讓國際困惑

中央社／ 台北13日電
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今天質疑民進黨不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子。民進黨發言人吳崢說，民進黨面對國際友人時，一定是以台灣國家利益最大出發，不會攻擊哪個政黨；國民黨立委提出親共、友共、愛共法案，當然會引起外界很多困惑，朱立倫應該向社會說明。

國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨不要在面對國外友人時，不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至還把國民黨講成共產黨，這非常不道德，也不民主，任何一個民主國家沒有執政黨會用這樣的方式抹黑、抹紅在野黨。

民進黨發言人吳崢在中常會後記者會受訪表示，台灣在國際拓展外交，需要朝野各政黨一起努力，民進黨面對國際友人時，一定是以台灣國家利益最大出發，不會特別攻擊哪個政黨。

談及與國際友人接觸，吳崢分享他個人經驗，有時候國際友人會對台灣政治情勢提出問題，希望更了解各政黨外交路線及意識形態。

吳崢表示，近期大家也關注到，國民黨不分區立委翁曉玲擬提案修正兩岸人民關係條例，讓退將、高階將領、甚至是情報機關首長，去中國唱中華人民共和國的國歌，向人民解放軍敬禮的行為合法化，「當國民黨有立委在立法院要做這樣的提案，當然會引起外界很多的困惑」。

吳崢說，近來中國人民解放軍透過軍機擾台或舉辦大型聯合軍演，文攻武嚇頻率與力道不斷加強，台灣民眾期盼國軍站在第一線保衛台灣、守護國土，如果有退將去中國向人民解放軍敬禮、唱中華人民共和國的國歌，這樣會傷害國軍形象士氣，也會混淆民眾的國家認同，並引起民眾困惑。

吳崢指出，不論是國際友人或是台灣社會各界，都會覺得非常困惑，朱立倫應向社會說明，「為什麼自家立委會在立法院提出這樣親共、友共、愛共的法案」，這是國民黨自己要面對。

吳崢 國民黨不分區立委 民進黨

延伸閱讀

被指在美講綠壞話 朱立倫：不要在外國面前抹紅在野黨

會見新美國安全中心訪團 朱立倫談能源政策、死刑存廢

財劃法獲議事錄確認 朱立倫籲執政黨正面協商

朱立倫會見美智庫 籲加強國防自主也須兩岸交流對話

相關新聞

勞動部公務員疑遭霸凌亡 綠委爆2年內81人離退

勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員4日死亡，引發高度關注。民進黨立委劉建國透露，北分署兩年內的離退人員高達81人，同...

陳啟昱通緝照超嫩挨批 賴士葆：院檢為何要助逃亡

台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前行蹤不明，台南地檢署4日發布通緝令，刑事局查緝專刊11日刊登，卻使用陳啟昱年輕時...

黃珊珊反對憲法訴訟法修法 黃國昌：民眾黨團團進團出

有關民眾黨立委黃珊珊反對憲法訴訟法修法，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團尚未實質討論、形成共識，不過各別立委...

財劃法到底有無為新北發聲？財政局：有向中央爭取

財劃法修法話題引發討論，前兩天新北市議會為此爭論不休，今審查會輪財政局報告，不分黨派議員都關心新北到底有無發聲，局長陳榮...

賴清德：現行財劃法合穩定原則 藍提案中央恐財政失衡

藍綠針對財劃法，修法大戰持續。民進黨主席賴清德今天在中常會表示，現行財劃法版本更符合財政穩定原則，國民黨提案，恐導致中央...

指黃國昌急著當老大 吳思瑤：睜眼說瞎話、公然造反

國民黨立委翁曉玲提「憲法訴訟法」條文修正草案，民眾黨立委黃珊珊投書法律刊物表達不支持，民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。