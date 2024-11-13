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川普將入主白宮 惠恕仁盼針對氣候議題對話

中央社／ 雪梨13日專電
帛琉總統惠恕仁。（路透）
帛琉總統惠恕仁。（路透）

美國帛琉都於5日舉行總統大選。順利連任的帛琉總統惠恕仁12日接受中央社專訪表示，預期帛琉與美國關係將依然穩固，未來美國在川普領導下，將持續強化太平洋地區的參與。不過，他也說，希望就氣候變遷議題與川普展開對話。

在過去4年任期內，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）被視為美國的堅定支持者，並迅速發展與美國的軍事同盟關係。

1994年以來，帛琉與美國一直維持「自由加盟協約」（COFA），並於今年初續簽該協約，使帛琉在未來20年內，可獲得8億8900萬美元（約新台幣289億元）經濟援助，以換取美軍進駐帛琉海域、領空及領土的許可。

面對美國政黨輪替，共和黨籍的總統當選人川普即將入主白宮，惠恕仁在專訪中強調，帛琉與美國關係依然穩固。

他指出，帛美關係基於雙方的「自由加盟協約」，將在2043年結束，但只要雙方同意，安保措施就會持續下去。因此，他不認為這些協議會有任何改變。

然而，帛美安全聯盟在國內也面臨質疑聲浪，包括來自惠恕仁競選對手、前總統雷蒙傑索（TommyRemengesau）等人的批評。2023年，惠恕仁曾要求美國在帛琉永久部署愛國者飛彈防禦系統，以應對中國擴張，但該提議去年11月被帛琉參議院否決，使這項政府提案遭到擱置。

對此，惠恕仁強調美國夥伴關係的重要性，表示「存在即是威懾」。

「你不能期望沒有任何駐軍，卻希望中國遵守法治。」惠恕仁對中國船隻一再未經授權進入帛琉專屬經濟海域表示不滿，並指確保法治唯一的方法是具備足夠的威懾力。

他還以南海仲裁案為例，強調擁有盟友的重要性。不僅是美國，還包括日本、韓國、澳洲及台灣，這些國家擁有共同利益，即自由和民主，以及自由開放的印太地區。

「值得一提的是，川普總統是第一位邀請3位太平洋國家總統訪問華府的美國總統。」惠恕仁指出，包括密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉總統都受邀訪美。這一傳統隨後由現任美國總統拜登延續，連續3年邀請太平洋領袖訪問。

他表示：「我認為，無論民主黨還是共和黨，現在都理解太平洋關係的重要性。在川普領導下，我們只會看到這種關係進一步強化。」

然而，川普曾表達對氣候變遷的懷疑態度，這讓深受氣候變遷衝擊的太平洋島國領袖們感到擔憂，包括帛琉。

惠恕仁坦言，氣候變遷是嚴重威脅，且嚴重性不亞於其他國家入侵帛琉，因為氣候變遷已經在入侵帛琉人的家園。「因此，我們非常希望與川普總統展開對話，真正坐下來討論並解決問題，共同討論解決方案」。

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