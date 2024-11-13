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賴總統：有信心台美夥伴關係 繼續扮演區域穩定基石

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，以「2025國際情勢展望及分析」為題進行專案報告。賴清德總統在專題報告後表示，他已在第一時間，誠摯恭喜美國正副總統當選人川普和范斯，同時也感謝拜登政府任內對台灣的堅定支持，有信心台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石。

賴總統指出，過去八年多來，歷經美國政府不同政黨執政，台美關係穩健增強，美國對台灣持續展現跨黨派支持。台灣企業對美國的投資及貿易，也更加蓬勃發展。相信未來，台灣和美國會在全球產業供應鏈，進行更緊密的互惠合作，也在安全、經貿、科技、文化等領域，持續深化夥伴關係，為雙方人民帶來更大的經濟繁榮。

賴總統說，台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益，期待在台美夥伴關係堅實的基礎上，透過雙方加強合作，不僅為彼此人民創造福祉，也促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮發展做出貢獻。

台美關係 美國

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