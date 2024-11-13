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柯文哲辦城博效益也被檢討 監院糾正北市府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
柯文哲辦城博效益不彰，監院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片
柯文哲辦城博效益不彰，監院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片

監察委員蘇麗瓊、王幼玲今天表示，台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」共計支出9675萬3610元，實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次，其中32萬人次僅點擊官網首頁，投入之資源與產生之效益顯不相當，又北市府研考會辦理評選作業失當，監院已通過調查報告，糾正台北市政府，並請該府確實覈實檢討機關人員責任。

二位監委指出，北市府投入實體展預算4400萬元，為線上展500萬元預算8.8倍，但實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次，參訪人次比率實體展為9.95%，線上展為90.05%，其投入之資源與產生之效益顯不相當。

二位監委說，線上展雖有95萬餘人次參與，但其中32萬人次是點擊官網「首頁」，並非參與線上各項展覽及活動，故市府顯有規畫不周及成效不彰之情事，實有不當。

二位監委表示，台北市政府研考會辦理廠商評選過程，就評選項的子項「加值項目」，個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，及不同委員之評選結果有明顯差異，採購評選委員會及工作小組卻未依規定製作會議紀錄，該案廠商於服務建議書是否確實提出「加值項目」，將影響評選結果，然而北市府至今無法提出相關紀錄或資料，導致決標之妥適性有疑義，均有違失。

北市府 蘇麗瓊

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