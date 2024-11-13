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賴總統：國外牙醫生每年回台實習50名 政府承諾不提高
「波波牙醫」議題近來頻受討論。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，許多國人相當關心，國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，要在此重申，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。
賴總統指出，為了因應「醫師法」的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。
賴總統說，至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，目前研議中由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請國人同胞放心。
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