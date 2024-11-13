賴清德重申打擊綠能犯罪 籲陳啓昱應盡快到案

綠能、綠電產業弊案頻傳。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但還是要在此特別呼籲他盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。

賴總統指出，隨著世界各國提高對2050淨零轉型，政府自2016年開始推動第二次能源轉型，近期媒體報導關於綠能外商公司六年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。

賴總統說，這個問題政府非常重視，近年來檢調積極打擊犯罪，至今已經查獲台南市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣等地，有縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人涉案問題嚴重。

賴總統表示，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府絕不寬貸，今年六月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年九月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，積極擴大偵查能量，一旦查獲不法，就由內政部警政署統籌整合各執行機關，共同協力執行，由中央來協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源。中央和地方也應進一步檢討行政流程和審核機制，避免不法人士藉機上下其手。

賴清德表示，全體黨公職要時刻謹記民進黨的創黨精神，珍惜人民給民進黨的機會，如果失去了這份精神，必然失去人民對我們的信任，民進黨也將一無所有。大家要約束自己，切勿涉入不法，才不負人民對民進黨的期待，一起勉勵。