NCC停擺責任推立院 卓揆盼盡快行使人事同意權
藍白立院黨團將於周五院會闖關國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正，拔除代理主委翁柏宗，NCC恐面臨停擺。對此，行政院長卓榮泰呼籲，希望立法院盡快行使NCC人事同意權，NCC才能順利、合法、正常的運作下去。
立法院上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除「萬年委員條款」，NCC委員任期改為4年且僅能連任1次，不過，行政院逕自解讀新法施行日期，讓翁柏宗延任並代理主委至今。藍白陣營為抵制政院巧門，再提NCC組織法第16條修正草案，將實施時間改成自修正公布日施行，此案被稱為「翁柏宗條款」。
上述修法一旦三讀通過，NCC將只剩3位委員，內部運作面臨停擺。民進黨立院黨團總召柯建銘稱，屆時政院可能要再補提NCC人事；立院人士指出，至於行政院是要重提4人名單，或只補提翁的一名空缺，端視在野陣營是否有意將人事案「整包退回」。
卓榮泰下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪指出，在行政院前院長陳建仁時代，就已送出NCC委員人選，希望立法院能行使人事同意權；今年7月30號，他基於要讓NCC不因人數不做無法正常運作，在便宜的措施上，選擇代理主委也一直運作至今。
卓榮泰表示，還是希望立法院在行使已經談好的幾項人事同意權之外，也能儘速將NCC人事案排定議程。如此以來，NCC就能順利、合法、正常的運作下去，就能解決這樣的問題。
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