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財劃法修法不提政院版 卓揆提三方向協調朝野可接受條件

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前接受媒體聯訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（中）下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前接受媒體聯訪。圖／行政院提供

朝野數度為修正「財政收支劃分法」交鋒，在野持續喊話行政院提出修法草案。行政院長卓榮泰今天重申，目前版本執行起來最有把握，未來在立法院朝野協商過程中，會透過民進黨團傳達政院想法，在現有基礎下，朝更公平、提高財政力、經濟力的方向，協調出雙方都接受的條件。

立法院財政委員會6日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨隨即在11日的委員會中反制，阻撓議事錄確認。不過，今日財委會再開會，雖然民進黨仍主張6日會議審查無效，最終在野立委挾人數優勢在表決中勝出，順利確認議事錄。

卓榮泰下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪指出，歷經過去到現在的執行與盤點，他認為目前版本是中央政府執行起來最有把握，且每年對地方的一般性補助或統籌分配款補助都逐年增加，明年更增加至1兆151億元，這些都是中央直接對地方各種重大建設宇社會福利給予補助，同時大幅改善地方政府財政能力，地方政府負債能力也明顯獲得改善。

卓榮泰說，由此可見，這套是中央政府最有把握執行的版本，而他自己最在意是，如何讓22縣市中財政能力比較差的縣市，透過積極方法提升競爭力與財政力。

他表示，未來在朝野協商的過程當中，行政院會透過民進黨團跟各黨團溝通協調，希望在現有基礎下，朝更公平、提高財政力、提升經濟力的方向，協調出雙方能夠接受的條件。

卓榮泰 民進黨 行政院

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