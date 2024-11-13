國民黨：重大兩岸議題須符憲法 在黨綱架構下推動

九二共識能否化解兩岸僵局，立法院前院長王金平今表示，等社會稍微沉澱，需要時自然會浮出來，若認為不需要時，就不必再談。國民黨文傳會主委李彥秀表示，重大兩岸議題必須在國民黨黨綱架構下、也須符合憲法規範來推動，相信王金平一定很了解。

王金平今成立中道和平聯盟智庫，談跨黨派、跨領域成員談兩岸解方。

李彥秀今在國民黨中常會後被問及相關議題，她表示，王金平的歷練非常完整，無論是議事協調、調和鼎鼐，再到最近的財劃法，王金平都非常清楚了解。

李彥秀說，有關重大兩岸議題，必須在國民黨黨綱的架構下，也須符合中華民國憲法規範來去推動，以他愛護國民黨的初衷跟初心，王金平一定非常了解並清楚，也祝福智庫未來推動各項法案給予更多建言，他們都會去吸收了解。

此外，國軍退役將領赴陸參與統戰相關活動的事件層出不窮，國民黨立委翁曉玲近期提案修正「兩岸人民關係條例」，要將退將赴陸參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除，被稱為吳斯懷條款，引發議論。

李彥秀表示，立法院是立委提案、討論法案的地方，尊重個別委員提案及後續的論述，國民黨始終相信，所有將領對國家的付出與熱愛，不會比任何人少。

媒體詢問，近期不少爭議修法都由翁曉玲提出，黨中央是否會找翁曉玲協調？李彥秀表示，每個委員的提案不能說是爭議性法案，如果成為重大法案會有一致性，如果是民生法案則尊重個別委員意見，至於個別委員有不同意見都尊重，如果有機會集中共識，法案就有機會通過，能不能取得大家支持，就看個別委員怎麼溝通。