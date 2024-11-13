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威權回復條例修正案初審 請領賠償金不影響低收資格

中央社／ 台北13日電
立法院內政委員會今審查威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳（中）業務報告並備詢。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳（中）業務報告並備詢。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案。

行政院提案指出，為完整保障回復被害者或其家屬受損的權利，因此參酌犯罪被害人權益保障法中，有關犯罪被害補償金受領權利的體例，增訂請領賠償金的權利不得抵銷的規定。

初審通過條文明定，請領賠償金權利不得抵銷；另外，初審通過條文增訂，依此條例請求財產所有權被剝奪回復的權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保。

另外，行政院版草案中規定，依此條例受領的財產及給付，不計入社會救助法規定的家庭總收入及家庭財產；除受領人就其受領的財產自願供擔保者外，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

民進黨立委王美惠所提修正動議指出，政院版草案中，只排除社會救助法，但還有多部法規定有以「家庭總收入及家庭財產」為準的相關機制，因此將文字改為「其他法律」。

經現場立委討論後，初審通過條文明定，依本條例受領的財產及給付，不計入「其他法規所定」家庭收入及家庭財產。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸最後表示，本案併案審查完竣，提報院會討論前，不須經朝野協商。

權利回復 行政院 財產

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