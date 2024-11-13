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喪屍煙彈氾濫 卓榮泰：依托咪酯明擬改列二級毒品

中央社／ 台北13日電
行政院長卓榮泰（中）下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前接受媒體聯訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（中）下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前接受媒體聯訪。圖／行政院提供

軍警傳涉依托咪酯毒品案，行政院長卓榮泰今天表示，軍警人員身負國家治安、國安，一定要更潔身自愛，政府也將以最快速度回應社會問題，毒品審議委員會明天有望將依托咪酯調升為二級毒品，藉以強化第一線執法強度。

依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）成為新毒害，日前新北市黃姓男子吸食依托咪酯後逆向高速駕車，撞死新北市三重警分局警員；近日也有嘉義市警察局第一分局陳姓員警因涉嫌吸食毒品依托咪酯遭逮；甚至陸軍第六軍團指揮部今天指出，轄屬109旅曹姓役男於10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶煙彈等情形。

卓榮泰今天出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪表示，新興毒品泛濫，是社會治安、防毒重大問題，而軍警人員身負國家治安、國安問題，一定要更潔身自愛，一定要以國家民眾為重。

卓榮泰指出，政府會用最快速度回應社會問題，為了讓執法單位有法可循，行政院上周已經透過法務部進行溝通，毒品審議委員會預計明天就能將依托咪酯調升為二級毒品，讓第一線執法時有更高強度。

依托咪酯在台灣原本僅視為管制藥物，是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，但因台灣非法添加依托咪酯的電子煙濫用問題日益嚴重，今年6月通過列為三級毒品。

毒品 行政院

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