喪屍煙彈氾濫 卓榮泰：依托咪酯明擬改列二級毒品

美國總統當選人川普正在發布他的2.0政府閣員，國務卿、國安顧問及國防部長都確定了。盧比歐、沃茲、赫塞斯，個個都是右翼保守人士，更都屬反中鷹派。可能是巧合，與此同時，中國大陸國家主席習近平展開了APEC及G20之旅，率400人的訪團飛往首站秘魯利馬，幾天後將轉往巴西的里約熱內盧。川、習各自的動作，正好是未來美中兩國政策走向的具體表徵。

2024-11-13 15:59