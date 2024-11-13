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「翁柏宗條款」若過關 NCC：運作停擺、多項措施無法執行

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）人事案延宕已久，行政院一紙命令，讓翁柏宗擔任代理主委至今。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）人事案延宕已久，行政院一紙命令，讓翁柏宗擔任代理主委至今。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）人事案延宕已久，行政院一紙命令，讓翁柏宗擔任代理主委至今，引發在野黨不滿，藍白立委本周五力拚通過「翁柏宗條款」，拔除代理主委翁柏宗。NCC主秘黃文哲今日指出，若未來NCC委員會只剩下三位委員，無法召開委員會，NCC運作將面臨停擺。

行政院之前以行政命令任命NCC前副主委翁柏宗擔任代理主委，以讓NCC繼續運作。然而，對於翁柏宗的人事任命，朝野本就有爭議，行政院的強硬作法，更讓藍白立委決定聯手抵制，並提出NCC組織法第16條修正草案，將實施時間改成自修正公布日施行，此案被稱為「翁柏宗條款」。

若翁柏宗條款本周五過關，屆時，翁柏宗將不能再擔任NCC代理主委，這也意味NCC委員會委員只剩三人。根據法令，NCC委員會人數為7人，如果只剩下3位委員、開會人數沒有超過半數，將沒有辦法召開委員會。

黃文哲今日指出，根據NCC組織法規定，有114項任務是需要經過委員會議討論處理，這裡面包含法律政策修改、廣電節目內容裁罰，甚至最近在修正的打詐條例子法、甚至三振條款，都可能因此面臨停擺，這些措施也都無法執行。

雖然NCC手上目前並無時效將屆的廣電裁罰案，但是，9月以來，不少與柯文哲案相關的電視內容，陸續遭到民眾申訴，接下來，如何裁罰這些節目內容，也需要經過NCC委員會討論。

NCC統計，目前與柯文哲案相關的廣播電視節目內容申訴案已經來到426件，其中，有306件來自於年代的節目，而另外100多個不同案子，則是環繞其他電視節目；按照流程，目前NCC先請電視台提意見陳述，並將召開倫理委員會，最後才會提到NCC委員會進行討論，但如果未來委員會停擺，這些廣電節目裁罰案也將停止討論。

NCC 翁柏宗 行政院

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