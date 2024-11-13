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卓榮泰：政院將組專案小組 提出台美經貿、國防新模式

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天上午接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天上午接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」。圖／行政院提供

川普當選美國總統，各界關注台美關係進展，行政院長卓榮泰今天透露，經府院討論，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，將由行政院副院長鄭麗君籌組專案小組，並在一個月內提出比現在更積極、更有力量的新方式，強化與美方的接觸與合作。

卓榮泰今天上午接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」，他致詞指出，在世界政治大變動的艱難時刻，保護台灣主權、國家安全非易事，外界認為台灣年初的總統大選，是2024年民主國家首場民主勝利，美國總統大選則是年尾一場重要的民主選舉結果，美國作為民主陣營，也持續帶領民主國家對抗極權，扮演跟過去相同甚至更重要的角色。

卓榮泰認為，台灣在印太地區要承擔更多自我防衛責任，並與民主陣營站在一起，共同維護印太地區和平穩定。他強調，台灣有能力和決心善盡更多國際責任，且台灣在地緣位置及世界經濟發展都有不可取代的位置，更是民主供應鏈重要角色，一旦停頓，將對世界造成影響甚至退步。

卓榮泰說，政府對民眾有責任，台灣對世界也有責任，若有閃失或能源政策不好，世界都會煩惱，政府須提供安全穩定的能源政策，建立好的投資環境、工作環境、發展環境，盼將半導體產業做得更好、建立強力推動人才培育的時代。

對於針對一個月內提出台美經貿、國防合作新模式，是否會有明確軍購目標？卓榮泰下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪，他再次恭喜川普、范斯當選美國正副總統，並期待未來在現有基礎上繼續發展台美關係，期待新總統能繼續帶領民主夥伴國家持續進步。

卓榮泰指出，感謝美國總統多年來對台美關係的付出，未來新的美國政權和平移轉後，新的人事當然會有新的模式，行政院會在新的國際情勢跟外來局勢的發展底下，請行政院副院長鄭麗君設立專案小組，就台美之間未來如何加強雙邊科技貿易跟其他的各項合作，進行全面性研判。

針對台美21世紀的貿易倡議第二階段談判，卓榮泰指出，有相當多的勞動、農業、勞工等議題持續在談判當中，這些都在整體未來合作的各種事項之一，會從這個方向逐步加強。

卓榮泰 台美關係 美國

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