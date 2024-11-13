陸配李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：忠誠只能對中華民國

民眾黨不分區立委有2年條款，名單中的李貞秀目前排名第15名，恐成為首位陸配立委。內政部長劉世芳今在立法院內政委員會表示，就國籍法、憲法規定，忠誠的對象只能是中華民國，會跟立法院相關單位審慎處理。

劉世芳今列席報告業務概況並備詢，李柏毅質詢時問，中國籍配偶李貞秀是否能遞補成為立委，因中國籍似乎無法自行放棄。

劉世芳說明，根據國籍法第20條，凡是具外國籍的話都應放棄，立委就職時會要求簽署具結，另外重述內政部民國98年給立法院的公文，若正式成為立委時有外國國籍，到職日一年內就要完成放棄該國國籍，並取得證明文件。

至於李柏毅認為，中國只能喪失戶籍，不能喪失國籍，內政部應更積極。劉世芳表示，這部分可能要問有中國籍的人，但就國籍法、憲法規定，「忠誠的對象只能是中華民國，而不是其他國家」。