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陸配李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：忠誠只能對中華民國

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨不分區立委排名第15名的陸配李貞秀備受關注。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委排名第15名的陸配李貞秀備受關注。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委有2年條款，名單中的李貞秀目前排名第15名，恐成為首位陸配立委。內政部長劉世芳今在立法院內政委員會表示，就國籍法、憲法規定，忠誠的對象只能是中華民國，會跟立法院相關單位審慎處理。

劉世芳今列席報告業務概況並備詢，李柏毅質詢時問，中國籍配偶李貞秀是否能遞補成為立委，因中國籍似乎無法自行放棄。

劉世芳說明，根據國籍法第20條，凡是具外國籍的話都應放棄，立委就職時會要求簽署具結，另外重述內政部民國98年給立法院的公文，若正式成為立委時有外國國籍，到職日一年內就要完成放棄該國國籍，並取得證明文件。

至於李柏毅認為，中國只能喪失戶籍，不能喪失國籍，內政部應更積極。劉世芳表示，這部分可能要問有中國籍的人，但就國籍法、憲法規定，「忠誠的對象只能是中華民國，而不是其他國家」。

劉世芳說，以前已曾有案例發生，立委有其他外國國籍，必須解職或先辭職。李柏毅接著說，以前的案例是美國，現在這案例是中國，更可怕、要更審慎。劉世芳強調，會跟立法院的相關單位審慎處理這件事情。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳（中）列席報告業務概況並備詢。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳（中）列席報告業務概況並備詢。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 國籍 立法院

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