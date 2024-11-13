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被指在美講綠壞話 朱立倫：不要在外國面前抹紅在野黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

台北市議員趙怡翔日前指國民黨駐美代表處「到處講綠營壞話」。國民黨主席朱立倫今天表示，不要在外國人面前不斷抹紅在野黨、扣帽子，民進黨有一天也會變在野黨，如果這樣對待民進黨，「難道你們可以接受嗎？」

朱立倫今在中常會再提能源政策，他指出，明知道台灣缺電、能源不足，明知道綠電不可能短期內達到目標，明知道能源缺乏或缺電危機會造成國安危機，明知道每個外國訪賓包含美、日、歐都一再提醒，民進黨一定要硬著頭皮、違背良心、現實去做相反的能源政策，最後遭殃的當然是全民。

朱立倫說，電價高漲、產業缺電、綠電弊案叢生、甚至影響整體國家安全，這對全民才是最大傷害，拜託民進黨朋友摸著良心，不要有意識型態，台灣能用現在的能源政策度過危機嗎？

朱立倫說，面對國際外交，他一向秉持「國家優先、中華民國優先」原則，都是用中華民國角度考量面對外國訪賓，朝野政黨都是為國家努力，政治立場有不同，把不同點明確跟國外友人分析，包括擁核、廢核，廢死反廢死等，兩岸關係方面，國民黨主張雙Ｄ戰略，民進黨主要是抗中對抗。

朱立倫也對民進黨喊話，不要在外國人面前不斷抹紅在野黨，扣帽子，甚至講國民黨與共產黨如何，這是不道德也不民主的，沒有國家的執政黨用這樣的方式抹紅、抹黑在野黨。

國民黨 朱立倫 民進黨

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