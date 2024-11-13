前黨工爆柯文哲指定秘書按摩手 批漠視男女分際

前民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡今天說，民眾黨主席柯文哲選總統期間手腕不舒服，上保母車後婉拒黨工幫忙按摩，指定特定秘書幫忙手部按摩，好像壓根兒搞不清楚男女分際問題。

鏡週刊日前報導，指柯文哲曾涉向媒體人璩美鳳性騷擾。劉韋巡今天接受媒體採訪指出，柯文哲在競選總統期間安排許多活動，長期與支持者握手可能手腕不舒服，上了保母車後，有黨工要為柯文哲按摩手部被拒絕，但柯文哲卻指定特定秘書幫忙手部按摩。

劉韋巡表示，如果是秘書主動做這件事，可能比較沒有男女分際問題，畢竟當時有很多人在場，可是為何黨工要幫忙，柯文哲拒絕卻又指定特定秘書幫忙手部按摩，這件事當時沒有傳開，大家可能覺得畢竟當事人沒有覺得不舒服，至少當下沒說任何話，當時大家也當成是八卦在聊。

他指出，因為璩美鳳這件事，讓他深深感受到，好像柯文哲壓根兒搞不清楚男女分際問題「到底什麼可以做，什麼不可以做」。

劉韋巡表示，不管是「摸手手」還是「收錢錢」，其實他想表達的是，民眾黨長期以來的「專制威權」文化已病入膏肓，任何事情只要與柯文哲有關都不能質疑，柯文哲的決定就是聖旨。

他指出，「你只能尊崇，叩謝皇恩」，久而久之，真正想為黨付出的夥伴們，看著中央高層們吃香喝辣，錢亂用亂撒，也就麻痺了。