財劃法獲議事錄確認 朱立倫籲執政黨正面協商

立法院財政委員會今確認議事錄，「財政收支劃分法」修正草案確定送出委員會。國民黨主席朱立倫今天表示，希望執政黨團與行政院提出協調跟相對應方案，用正面態度展開朝野協商，不是用抗爭、對立、抹黑、造謠方式來面對。

朱立倫今在中常會發表談話指出，財劃法不但事關中央地方的財政劃分，更是對台灣民主深化非常重要的法案，從民國88年精省後，相關財源全由中央收去，地方承接很多業務而未獲得相對財源，一直以來都是伸手向中央要補助，這絕非一般民主健康國家或地方自治該有的做法。

朱立倫表示，不管國民黨或民進黨在朝，都應該用正面態度面對問題。曾任台南市長的賴清德總統也曾大聲疾呼修訂財劃法，「政治是良心事業，這件事當然該做。」各黨立委要用正面角度積極修法。

朱立倫說，政治人物不要忘了當時承諾給民眾的、大聲疾呼的，「摸著良心，難道你的縣市不需要這樣的財源嗎？」每位立委回到縣市時，敢大聲說「我們不要修財劃法，現在就是最好的辦法，縣市缺錢跟中央要就好？」如果敢大聲說出來，就負責任地面對選民，不要在中央製造對立氣氛。

朱立倫呼籲朝野面對良心來修財劃法，中央該多少、地方該多少，一定要調整。至於地方如何分配，可以討論，都是開放的沒有一定成見，重點是要增加所有縣市財源，不要再讓精省後25年來嗷嗷待哺的地方，再有「肥中央弱地方」、「中央集權又集錢」的情況發生。