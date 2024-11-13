勞動部公務員疑遭霸凌亡 綠委爆2年內81人離退

勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員4日死亡，引發高度關注。民進黨立委劉建國透露，北分署兩年內的離退人員高達81人，同時共17名主管職離開，「異常的人員流動數據，勞發署完全沒任何因應。」劉強調，一定不可以這樣算了。

「一室之不治，何以天下國家為？」劉建國稍早在臉書發文表示， 作為管理全國勞工權益的最高主管機關，內部卻發生職場霸凌事件，至今反應慢半拍，「這樣要如何守護全國勞工？真的讓人非常痛心。」

劉建國表示，他接獲爆料，北分署長自2023年3月到任至今，兩年內離退人員高達81人，同時主管職部分，任內就有9名主任、5名科長、2名股長、1名場長共17人離開單位。

劉建國強調，這樣異常的人員流動數據，勞發署完全沒有任何因應，如今有同仁用生命發出最沉痛的指控，勞發署至今仍沒有具體作為，對該分署長做出停職處分，還讓他以請假的方式接受調查，是打算等輿論過後，再銷假繼續當分署長嗎？

劉建國說，北分署內人員流動異常，再加上這次憾事，充分顯示北分署長完全不適格繼續擔任該職務，勞發署應立即做出停職處分，待霸凌事件調查完畢後，該交由司法的歸司法，但對北分署內部管理失職一事，必需追究到底，一定不可以這樣算了。

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