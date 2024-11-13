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朱立倫會見美智庫 籲加強國防自主也須兩岸交流對話

中央社／ 台北13日電

國民黨主席朱立倫昨天會見新美國安全中心「下一世代國安領袖計畫」訪問團，雙方就兩岸關係、能源議題深入討論並交換意見。朱立倫表示，除了加強國防自主能力保衛台灣外，還必須與對岸交流對話，才能夠緩和緊張情勢、避免意外。

國民黨今天發出新聞稿指出，朱立倫昨天會見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團。訪問團由前美軍印太司令阿基里諾（Admiral John Aquilino）帶團。

由於適逢國父孫中山誕辰159週年紀念日，朱立倫向訪問團成員介紹國民黨於130年前在夏威夷檀香山成立，自創黨以來就與美國有深厚淵源，雙方也一直維持良好互動關係。

朱立倫指出，在兩岸關係上，國民黨與執政黨不同，國民黨堅持使用「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並進的2D戰略，除了加強國防自主能力保衛台灣外，還必須與對岸交流對話，才能夠緩和緊張情勢、避免意外。但執政黨的兩岸政策僅採取對抗並拒絕對話，甚至長期為政治宣傳，試圖替國民黨貼上「親中賣台」標籤，是完全錯誤且不利兩岸和平發展的。

朱立倫說明，在能源政策及死刑存廢議題上，國民黨與執政黨的政策路線也有所不同。台灣為高科技與AI發展之島，穩定的能源供應攸關國安問題，與躁進廢核的民進黨不同，國民黨力求務實穩健的能源政策，在綠能尚未成為發電主力前，不應輕易廢核，以求供電穩定。關於死刑存廢議題，台灣社會近8成民意反對，國民黨認為應尊重民意、反對廢除死刑。

關於如何爭取青年支持方面，朱立倫強調，政黨只要願意給予年輕人更多機會，青年世代就願意給予支持。他自上任後大量提名青年候選人，目前國民黨立法院黨團在立法院更是最年輕的政黨，顯見爭取青年世代支持的決心與成果。

國安 國民黨 朱立倫

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