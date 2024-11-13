柯文哲剃光頭應訊 王世堅：性騷案向陳佩琪懺悔

台北地檢署今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，柯文哲理了一個大光頭，戴著手銬，穿藍白拖步出囚車走進北檢，引發外界關注。民進黨立委王世堅表示，柯文哲快要駕崩了，所以出招引起話題討論，也可能是昨天被爆出璩美鳳性騷擾事件，柯剃頭是要證明洗心革面。

媒體人璩美鳳昨天控訴，柯文哲曾對她性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊。民眾黨回應，由於柯文哲羈押禁見無從進一步了解，絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為應給雙方表達意見的機會。

針對柯文哲今天理光頭走進北檢，王世堅表示，柯文哲快要駕崩了，現在外界討論對柯愈來愈不利，預測部用拖太久就會被起訴，因為罪證確鑿，柯文哲對訴訟結果心裡有素，知道已經沒招了，只好剃光頭吸引目光，藉此轉移焦點。

王世堅趁機酸柯文哲柯能因為昨天被爆涉性騷擾案，所以決定剃頭向妻子陳佩琪懺悔，證明自己要洗心革面。