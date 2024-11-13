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黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法 綠籲民眾黨起義來歸

中央社／ 台北13日電

民眾黨立委黃珊珊近日投稿法律刊物「當代法律」，表明反對國民黨立委翁曉玲提出的憲法訴訟法修正版本，引發外界側目。民進黨立法院黨團今天表示，黃珊珊的見解與民進黨團長期主張一致，希望包括民眾黨團總召黃國昌等7位民眾黨立委起義來歸。

翁曉玲提出的憲法訴訟法第4條、第95條條文修正草案，主張增訂大法官「現有總額」是憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位。該項修法已在立法院司法及法制委員會初審通過，國民黨立法院黨團昨天以「最速件」，安排在明天下午進行該法的委員會層級黨團協商。

黃珊珊日前以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿「當代法律」。黃珊珊表示，翁曉玲的憲法訴訟法修法版本可能造成很多問題，修法理由實務上也很少發生。憲法法庭應如何運作，涉及中華民國憲法司法權，不宜以立法院修法予以限定司法權行使方式，並強調，翁曉玲提案如果通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制司法權運作方式，因此她個人不支持此項修正內容。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，非常開心看到黃珊珊彰顯法律人的專業、堅持，黃珊珊的見解與民進黨長期主張非常一致，立法權不能凌駕司法權，黃珊珊的主張也跟多數法律人一致，有基本法學常識就知道，翁曉玲的版本就是在惡搞。

吳思瑤說，憲法沒有顏色，跨黨派都應恪遵憲法，期待黃珊珊發揮影響力，用專業認知影響民眾黨其他7席立委，包括讀法律的黃國昌，黃珊珊已站在正義一方，希望黃國昌起義來歸。

不過，吳思瑤也表示，昨天已收到國民黨團最速件的憲法訴訟法協商通知，國民黨是吃了秤砣鐵了心，要催油門讓憲法訴訟法硬幹，因為有律師團體本週末為了反制憲法訴訟法修惡上街抗議，翁曉玲擺明要跟跟全國律師站在對立面。

吳思瑤說，由於司法院人事同意權行使的期程尚未排定，國民黨團的的政治目的就是強渡關山，先修法，讓違憲的法案就可以超越憲法，癱瘓憲法法庭，再來行使大法官人事同意權，憲法法庭無法運作的政治目的就能得逞。

司法院 翁曉玲 黃珊珊

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