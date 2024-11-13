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陸配李貞秀能否遞補立委 劉世芳：與立法院審慎處理

中央社／ 台北13日電

民眾黨不分區立委名單中的李貞秀可能成為首位陸配立委，內政部劉世芳今天表示，據國籍法第20條規定，宣誓成為立委就應放棄他國國籍，內政部會跟立法院的相關單位審慎處理這件事情。

排名台灣民眾黨不分區第15名的李貞秀，目前在民眾黨立法院黨團總召黃國昌辦公室擔任助理，由於民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首位陸配立委。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席報告業務概況，並備詢。民進黨立委李柏毅質詢時問，中國籍配偶李貞秀是否能遞補成為立委。

劉世芳答詢時說明，根據國籍法第20條，凡是具外國籍的話都應放棄，也就是如果宣誓、登記成為立委或其他民意代表，就應放棄他國國籍。立委就職時，會要求簽署具結，另外重述內政部民國98年給立法院的公文，如果正式成為立委時有外國國籍，到職日1年內就要完成喪失該國國籍，並取得證明文件。

劉世芳表示，內政部會行文到立法院，未來有立委就國籍法20條相關規定要有回覆書。如果取得回覆書，內政部會要求外館或其他單位來找這些立委是否有他國國籍，如果確認有他國國籍，按照選罷法規定，就應該喪失立委資格。

李柏毅指出，如果中國只能喪失戶籍，不能喪失國籍的話，建議內政部要有更審慎、積極的做法。劉世芳回應，這個要問有中國籍的人，但就國籍法、憲法規定，忠誠的對象只能是中華民國，而不是其他國家。

劉世芳強調，內政部請求立法院要幫忙，以前已曾有案例，因為立委有其他外國國籍，必須解職或先辭職。李柏毅表示，以前的案例是美國，現在這案例是中國，更可怕、要更審慎。劉世芳回應，內政部會跟立法院的相關單位審慎處理這件事情。

國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應在就職前辦理放棄外國國籍，並在就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部 劉世芳 國籍

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