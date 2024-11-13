翁曉玲提修法刪吳斯懷條款 綠批背離民意鼓勵投共

國民黨立委翁曉玲提案修正兩岸人民關係條例，刪除退將赴中參與慶典或活動時禮儀行為的處罰。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，提案背離台灣主流民意，等於讓台灣門戶洞開、鼓勵投共。翁曉玲不只是國安破口，更是跟全民為敵。

前國民黨立委吳斯懷等32名退將2016年赴中參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。立法院2019年通過兩岸人民關係條例部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。

前國民黨黃復興黨部主委、退將臧幼俠今年8月赴香港參加充滿統戰意味的活動，起立聆聽中國國歌，國防部日前經調查，臧幼俠確實已違反兩岸人民關係條例，決議裁罰停止領受5年的月退給與之75%，並追繳註銷獎、勳章，成為修法後開鍘首例。

翁曉玲近日提案刪除兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，也就是俗稱的「吳斯懷條款」。翁曉玲在提案說明指出，相關人員參與大陸地區慶典或活動時禮儀行為的處罰，已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權保障，引發討論。隨著新聞曝光，據了解有部分已連署提案的國民黨立委要求撤回簽名。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，翁曉玲的提案是比離譜更離譜，把投共、去中國被統戰、對中國輸誠，說成是基本人權，把國安破口當禮貌，這種提案背離台灣主流民意，只為了替少數人違法解套，如果這種提案通過，等於讓台灣門戶洞開、鼓勵投共。

吳思瑤說，翁曉玲不只是國安破口，更是國民黨最大亂源，更是跟全民為敵，呼籲國民黨立委趕快撤簽，不要當國家罪人、全民公敵，不要再亂了。

翁曉玲則在臉書發文指出，退休首長、將領等人士參加陸方活動的行為，不過只是起立、致意等一般禮貌性行為，就被視為是罪大惡極的「妨害國家尊嚴行為」，不僅面臨政府高達千萬元的罰款，還可能被剝奪退休金，撤銷各種獎章、勳章等榮譽，完全不符比例原則，而且嚴重侵害人民表意自由和行為自由。這樣的懲罰性罰則，難道不就是羅織入罪、箝制人民自由的惡法嗎。

翁曉玲表示，她認為凡是參與陸方活動或與陸方人士交流之人民，如有洩漏國家機密和職務上機密之行為，均應嚴懲，類似此等危害國家安全的行為絕不容寬待，目前刑法、國安法規均已明訂相關處罰規定。

翁曉玲指出，當國家權力擴張到無視人民基本表意自由的地步，當民眾的言行舉止被放大檢視、隨時可能成為犯罪行為，那自由還剩下什麼。台灣需要的是一個尊重多元聲音、保護人民自由的政府，而不是一個以法律為工具、進行思想審查的統治者。

翁曉玲表示，她提案刪除兩岸人民關係條例中處罰卸任首長和將領參與大陸地區活動有「妨害國家尊嚴」情事之規定，目的就是要遏止這種違反自由人權保障的惡法，捍衛得來不易的民主成果。她不會撤案，並會持續提案刪除綠色恐怖法案。相信有更多人有相同信念，拒絕任何形式的法西斯式專制，一起守護台灣的民主自由。

外傳媒體報導國民黨立委紛紛撤簽，翁曉玲辦公室指出，目前法案還在連署中，會在適當時機會說明。國民黨立法院黨團書記長林思銘則表示，黨團尊重每位立委的提案權及連署權。