卓榮泰：一個月提出台美經貿、國防合作新模式

川普當選美國總統，行政院長卓榮泰今天表示，行政院經與總統府討論後，將由政院專案小組針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，在一個月內提出比現在更積極、更有力量的新方式與美國強化合作與接觸。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」。

卓榮泰致詞時指出，在世界政治大變動的艱難時刻，保護台灣主權、國家安全並非易事，外界都說，今年年初的台灣總統大選，是2024年民主國家第一場民主勝利，美國日前的選戰，則是2024年年尾一場很重要的民主選舉結果，美國也持續在民主陣營，帶領民主國家對抗極權、霸權，扮演跟過去一樣，甚至更重要的角色。

卓榮泰表示，台灣在印太地區要承擔更多自我防衛的責任，並要與民主陣營站在一起，維護印太地區和平穩定，台灣是有能力、決心盡更多國際責任，且台灣在地緣位置，以及世界經濟發展都有不可取代的位置，更是民主供應鏈的重要角色，一旦有任何停頓，將對世界造成影響，甚至導致退步。

卓榮泰指出，政府對民眾有責任，台灣對世界也有責任，若有閃失或是能源政策不好，世界都會煩惱；因此政府必須提供安全穩定的能源政策，建立好的投資環境、工作環境、發展環境，繼續將半導體產業做得更好，同時建立強力推動人才培育的時代。

而美國候任總統川普正陸續籌組新團隊，卓榮泰提到，行政院由行政院副院長鄭麗君主持專案小組，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，預計一個月內提出比現在更積極、更有力量的新方式，在美國政府交接後，強化與美方的接觸與合作。

全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴致詞時表示，希望政府持續推廣台灣民主歷史文化，例如能比照美國推動的美國黑人歷史月，台灣也能由公家機關帶頭，有一個完整月份紀念白色恐怖，並推廣台灣民主歷史文化。