黃珊珊反對憲法訴訟法修法 黃國昌：民眾黨團團進團出

有關民眾黨立委黃珊珊反對憲法訴訟法修法，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團尚未實質討論、形成共識，不過各別立委的意見都很重要，遵照民眾黨主席柯文哲的指示，民眾黨團目前依然團進團出。

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法」條文修正草案，主張大法官現有總額為15位，引發外界質疑。黃珊珊近日投書法律刊物，認為翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生，如果修法明定大法官現有總額，可能出現立法院行使人事同意權、導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，每個黨團都有各自的立場，針對憲法訴訟法的修法，民眾黨中央黨部先前有做過民調，而民眾黨團尚未進行實質討論、形成共識，當然各別立委的意見都很重要，還是要等到舉行正式會議，經過討論過後才能有黨團立場。

媒體詢問，黃珊珊是否有事先與黨團討論，黃國昌則說沒有，不過自己不會做任何預測，現階段還是要經過內部開會，大家形成決議才有黨團立場，而遵照先前柯文哲的指示，民眾黨團目前都是團進團出。

另外，翁曉玲近日也提出「兩岸人民關係條」修正草案，主張刪除退將前往中國大陸參加促統活動相關罰則，因而被外界稱為「吳斯懷條款」。

黃國昌聽聞後僅說，還是要等看到具體條文，他已經公開表達過很多次，討論法律條文就認真討論法律條文，自己無法憑空評論沒有看過的東西。