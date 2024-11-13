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各運動協會問題頻傳 鄭英耀：嚴密監控保障選手權益

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院司法委員會上午審查行政院函請審議「運動部組織法草案」草案，邀請教育部長鄭英耀（右）等人出席。記者曾吉松／攝影
立法院司法委員會上午審查行政院函請審議「運動部組織法草案」草案，邀請教育部長鄭英耀（右）等人出席。記者曾吉松／攝影

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天聯席審查運動部組織法草案等案，民進黨立委陳秀寳關切，各單項協會發生各種問題，影響選手出賽權益，未來成立運動部後有無辦法解決。教育部長鄭英耀表示，絕對會對各單項協會有更嚴密監督機制，確保所有運動選手權益。

陳秀寳質詢時指出，現在網路上搜尋各單項協會新聞，可以發現部分單項協會出包的新聞，嚴重影響民眾對體育署觀感，不僅影響選手實質權益，對選手心理傷害非常大，未來運動部成立後，對於協會出包有無因應處理機制，例如扣減協會補助等方式。

體育署長鄭世忠表示，首先會設立專責輔導單位，同時加強多元意見交流，過去因為不想過度介入各協會運作，現在因為有給予協會大量經費補助，如果協會出問題，會直接要求改善。

朝野立委也關注，運動部成立後，未來體運班存廢與否及部會權責模糊等問題，鄭英耀表示，未來體育教學與課程仍由教育部主管，體育場館、體育班運動績優生升學事務等事項由運動部負責，教育部與未來運動部分工，如同目前國教署與體育署分工。

教育部 運動 體育

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