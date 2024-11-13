快訊

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

投資型保單虧錢怎麼辦？該解約嗎？專家教你這樣判斷

937處威權象徵已處置214處 國家不法行為賠償54億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳（中）業務報告並備詢。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳（中）業務報告並備詢。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今審查威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳業務報告並備詢。劉說，截至10月底止，列管937處威權象徵已處置214處；另賠償金額約54億元。

劉世芳表示，該條例部分條文修正草案8月29日經行政院函送立院審議，規畫增訂受領財產及給付，不計入「社會救助法」規定的家庭總收入及家庭財產；賠償金請領權利及請求返還被剝奪財產所有權之權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保，可依其意願自由處分，以周延被害者權利保障。

截至今年10月底止，列管937處威權象徵，已處置214處；另補助各級機關學校與民間團體辦理威權象徵處置及社會溝通活動85案約810萬元。

劉世芳說，將持續輔導財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，處理賠償及權利回復相關事項，截至10月底止，計核准生命、身體損害賠償1943件、財產返還19件，賠償金額約54億元，另核發名譽回復證書2712件。

此次修正草案共9版本。劉世芳說，行政院提出版本，是因受國家不法行為被害者家屬擔心領賠償金後，將影響原有低收入戶資格，或因債務，錢入帳後遭強制執行而不敢領。考量這些財產及給付，對原本就處經濟弱勢被害者及家屬，雖屬一時經濟協助，仍須搭配國家社會福利制度挹注資源，才有周延保障。

內容增訂含第8條請領賠償金之權利不得抵銷的規定；第17條之1依本條例請求財產所有權被剝奪回復權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保；第23條第4項確保賠償金之受領人不致因獲得賠償而影響原有低收入戶、中低收入戶等社會福利身分；第23條第5項受領之財產或給付，不得為強制執行標的並增列但書，受領人得自願供擔保，以兼顧財產處分自由。

針對立委賴瑞隆、陳培瑜、伍麗華Saidhai Tahovecahe委員提案第23條第5項。劉世芳說，未納入院版中受領人得「自願供擔保」除外條件，雖可給完整保障，但恐影響受領人財產處分自由，建議參考行政院提案版本。

而立委張雅琳、伍麗華Saidhai Tahovecahe委員提案第23條第5項增列得開立專戶存入賠償金1節。劉世芳說，考量賠償金給付為一次性，各受領人領取賠償金額不一，且與勞保等年金受領連續性給付不同，為避免民眾誤解須開設專戶才能請領賠償金，請立委支持行政院提案。

劉世芳 行政院 財產

延伸閱讀

消防法修正案三讀通過 劉世芳：盼回應社會對消防員保障期待

立院三讀消防法 劉世芳：讓消防安全制度更趨完善

劉世芳：台馬互惠自動通關即日起生效 第7個與台灣完成互惠使用國家

國土法區域計畫轉軌引擔憂 劉世芳：不會斷崖式整理

相關新聞

柯文哲光頭應訊 10年前自爆曾因人生灰暗剃頭

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方七度提訊台北市前市長柯文哲，他今天首度以光頭造型走下囚車，在場守候的記者一度認不出來。其...

王鴻薇爆料餐敘美女翻船 陳時中：盼謹言慎行

國民黨立委王鴻薇昨天質疑行政院政務委員陳時中赴餐敘竟有香肩美女送客，在相關人士澄清是醫界聚會後，王深夜向女醫師致歉。對此...

拒撤刪「吳斯懷條款」案 翁曉玲批：只許州官歌頌台獨

國民黨立委翁曉玲提案刪除兩岸人民關係條例中的「吳斯懷條款」，退將赴陸如有妨害國家尊嚴行為恐受罰，引發批評。翁曉玲今日批評...

今年稅收又超徵 李彥秀批：債留子孫 財政幻覺

財政部昨天公布今年前10月稅收達3兆2951億元，年增2728億元，超出預算數615億元，今年超徵金額預估約4000億元...

國民黨130歲生日！97歲楊雨畊揮毫 朱立倫：最大資產是黨員

國民黨北市黨部今天舉辦130周年黨慶大會，表揚入黨70、80年「資深晉齡黨員」18人，及215位「晉齡黨員」。並與由高齡...

各運動協會問題頻傳 鄭英耀：嚴密監控保障選手權益

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天聯席審查運動部組織法草案等案，民進黨立委陳秀寳關切，各單項協會發生各種問題，影響選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。