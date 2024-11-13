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韓國瑜接見捷克眾議院友台小組訪團 感謝堅定挺台

中央社／ 記者范正祥台北13日電

立法院長韓國瑜今天接見捷克眾議院友台小組訪團，歡迎友台小組主席班達率團訪台，感謝堅定力挺台灣。韓國瑜特別指出，班達是第12次訪台，感謝20多年來對台灣在外交、國際生存空間的幫助。

班達（Marek Benda）表示，雖然當今國際形勢複雜，但歷史告訴世人，堅持原則、抵制邪惡，最終總會獲得勝利。

班達於11日至14日率團訪台，成員包括公民黨（ODS）副主席兼IPAC共同主席黛赫（EvaDecroix）、海盜黨黨團總召米夏雷克（JakubMichalek）及TOP09黨團總召雅可布（Jan Jakob）等跨黨派重量級議員。班達擔任友台小組主席逾20年，為台灣堅定友人。

班達一行今天到立法院拜會韓國瑜，國民黨立委萬美玲、民進黨立委羅美玲、民眾黨立委黃珊珊在場，代表各黨團一同接待外賓。

韓國瑜致詞時表示，台灣和捷克地理位置遙遠，但從2023年7月18日台北到布拉格直航航線啟航後，拉近了彼此的距離，台灣前往捷克旅遊的人數暴增，現在班次已經不夠，萬美玲身兼中華民國與捷克國會友好聯誼會會長身分，正在爭取加開航班。

他說，在台灣人心目中，捷克是美麗國家，有深厚文化底蘊，包括一些大文豪和前總統哈維爾（VáclavHavel）等人，在台灣的知名度都非常高，很多台灣民眾都想要到捷克旅遊。

班達代表捷克眾議院友台小組訪團致詞時回應，感謝韓國瑜和跨黨派立委接待。他並有感而發指出，這是台灣民主運作的體現，國際關係議題不是黨派議題，而是跨越政治光譜的議題。

班達說，他一直以來是哈維爾人權至上原則的堅定支持者，絕對拒絕各種形式的極權政權。他也相信，雖然當今國際形勢複雜，但歷史告訴世人，堅持原則、抵制邪惡，最終總會獲得勝利。

捷克 萬美玲 韓國瑜

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