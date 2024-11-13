民進黨：王鴻薇烏龍爆料 潑髒水慣犯應向當事人道歉

民進黨今天表示，國民黨立委王鴻薇對政委陳時中、衛福部前次長王必勝不實指控，甚至影射與會女醫師為粉味，打著監督政府的名義，實則無的放矢抹黑造謠，種種劣蹟歷歷在目，呼籲王鴻薇專心在立委職責，不要整天潑政治髒水，也應向受無辜攻擊的陳時中、王必勝及其他相關與會人員道歉。

民進黨發言人韓瑩表示，王鴻薇爆料在不到24小時就翻車，在昨天深夜在臉書發文道歉，身為國會議員爆料不經查證，大街罵人小巷道歉，實在令人汗顏。

民進黨發言人吳崢表示，王鴻薇今早回應是本於監督，但從烏龍爆料可以看出，完全是為攻擊而攻擊、沒有事實基礎的潑糞，只要王鴻薇看不順眼，無論是政治人物或是一般民眾，都會被王鴻薇扣帽子栽贓。請國民黨別再將低級不實的言論搬到立法院，並要求王鴻薇向陳時中、王必勝以及所有被無辜波及的醫界人士鄭重道歉。