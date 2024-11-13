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接見捷克眾議院友台訪團 林佳龍：共造民主韌性

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部長林佳龍昨天接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召麥哈雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅各（Jan Jakob）等一行。圖／愛嬌不提供
外交部長林佳龍昨天接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召麥哈雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅各（Jan Jakob）等一行。圖／愛嬌不提供

外交部長林佳龍昨天接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召麥哈雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅各（Jan Jakob）等一行，雙方就台捷關係及雙邊合作等議題交換意見。

林佳龍除了歡迎班達再次訪問台灣，並表示台捷在科技、產業及文化等領域上有諸多合作，特別是台捷每周兩班的直航，有助促進兩國人民的直接交流。

林佳龍提到，8月底我國政府高層率半導體供應鏈廠商赴捷考察投資環境，經濟部將在當地設立服務中心，反映我國政府對捷克的重視。未來台灣將持續與捷克等理念相近國家合作，共同對抗威權主義，建立非紅供應鏈，打造民主韌性。

班達表示，明年9月故宮文物將赴捷克國家博物館展出，料將喚起捷克人民對台灣的興趣與認識。捷克博物館館長Michal Lukeš正籌畫策展前的宣傳活動，讓故宮文物不僅是一件件展覽品，而是一則則述說著過去的精彩故事。

此外，外交部政務次長吳志中同日晚間，應邀與班達訪問團共同出席捷克經濟文化辦事處舉辦的「絲絨革命35周年紀念酒會」，酒會約有80餘人出席，包括政商界人士及台捷學生。吳志中致詞時肯定班達及其父親Václav Benda在捷克民主化過程中扮演的重要角色，並提醒大家民主得來不易，須要靠大家共同捍衛。

外交部長林佳龍昨天接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召麥哈雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅各（Jan Jakob）等一行。圖／愛嬌不提供
外交部長林佳龍昨天接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召麥哈雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅各（Jan Jakob）等一行。圖／愛嬌不提供

捷克 文物 林佳龍

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