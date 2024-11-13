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郝龍斌讚盧秀燕是黨魁好人選 王金平曝兩人私下長談

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院前院長王金平今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會，成立大會邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會。記者林伯東／攝影
立法院前院長王金平今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會，成立大會邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會。記者林伯東／攝影

國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席，台北市前市長郝龍斌今天表示，他認為盧秀燕是非常好的人選。立法院前院長王金平說，盧秀燕從未告訴他要不要選黨主席，幾次長談也一樣，「我不問她，她也沒直接告訴我動態。」

王金平籌組中道和平聯盟智庫成立，今邀請智庫成員舉行座談，郝龍斌也與會。傳出黨內本土派要拱他角逐黨主席，郝龍斌說，他沒聽過這件事，也沒想過這個問題。是否支持盧秀燕選黨主席，他說，任何對國民黨有責任、服眾望、願意帶領國民黨的都是好事，盧秀燕是適當人選。

被問到國民黨主席朱立倫也想拚連任，郝龍斌說，當然，將來透過民主機制大家公平競爭，讓所有黨員做選擇。

媒體問及，參選黨主席的意願，郝龍斌說，他今天是來支持王金平，他準備為兩岸和平、對話找出路，因此籌組跨黨派智庫，「兩岸不和解、朝野不和解，台灣未來沒出路，」所以他特地來表達對王的支持。

至於九二共識是否還是唯一的路，郝龍斌說，九二共識在國民黨執政期間有非常好的對話基礎，且兩岸和平穩定、邦交國維持穩定、經濟發展、陸客來台，加入國際組織都沒問題。長期來看九二共識並無問題，但因大陸曲解九二共識，台灣內部對九二共識也有意見，王金平希望為兩岸和平、對話找出路，只要有更好的方法促進兩岸對話，他都支持。

郝龍斌表示，目前九二共識還是國民黨所認為兩岸對話最好的基礎，「如果有更好的，我們也支持。」兩岸如果要對話，大陸要尊重中華民國存在的事實，台灣內部也要尊重憲法的中華民國存在的事實。目前不能對話是因民進黨不願放棄台獨黨綱，大陸對中華民國存在的事實未給予肯定的支持。

此外，民眾黨主席柯文哲涉京華城仍在押，近日又被捲入性騷疑雲。郝龍斌說，他不對柯文哲現在被調查的案件做任何評論。

九二共識 國民黨 郝龍斌

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