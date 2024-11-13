郝龍斌讚盧秀燕是黨魁好人選 王金平曝兩人私下長談

國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席，台北市前市長郝龍斌今天表示，他認為盧秀燕是非常好的人選。立法院前院長王金平說，盧秀燕從未告訴他要不要選黨主席，幾次長談也一樣，「我不問她，她也沒直接告訴我動態。」

王金平籌組中道和平聯盟智庫成立，今邀請智庫成員舉行座談，郝龍斌也與會。傳出黨內本土派要拱他角逐黨主席，郝龍斌說，他沒聽過這件事，也沒想過這個問題。是否支持盧秀燕選黨主席，他說，任何對國民黨有責任、服眾望、願意帶領國民黨的都是好事，盧秀燕是適當人選。

被問到國民黨主席朱立倫也想拚連任，郝龍斌說，當然，將來透過民主機制大家公平競爭，讓所有黨員做選擇。

媒體問及，參選黨主席的意願，郝龍斌說，他今天是來支持王金平，他準備為兩岸和平、對話找出路，因此籌組跨黨派智庫，「兩岸不和解、朝野不和解，台灣未來沒出路，」所以他特地來表達對王的支持。

至於九二共識是否還是唯一的路，郝龍斌說，九二共識在國民黨執政期間有非常好的對話基礎，且兩岸和平穩定、邦交國維持穩定、經濟發展、陸客來台，加入國際組織都沒問題。長期來看九二共識並無問題，但因大陸曲解九二共識，台灣內部對九二共識也有意見，王金平希望為兩岸和平、對話找出路，只要有更好的方法促進兩岸對話，他都支持。

郝龍斌表示，目前九二共識還是國民黨所認為兩岸對話最好的基礎，「如果有更好的，我們也支持。」兩岸如果要對話，大陸要尊重中華民國存在的事實，台灣內部也要尊重憲法的中華民國存在的事實。目前不能對話是因民進黨不願放棄台獨黨綱，大陸對中華民國存在的事實未給予肯定的支持。

此外，民眾黨主席柯文哲涉京華城仍在押，近日又被捲入性騷疑雲。郝龍斌說，他不對柯文哲現在被調查的案件做任何評論。