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今年稅收又超徵 李彥秀批：債留子孫 財政幻覺

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

財政部昨天公布今年前10月稅收達3兆2951億元，年增2728億元，超出預算數615億元，今年超徵金額預估約4000億元，有望挑戰歷史次高紀錄。國民黨立委李彥秀抨擊，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4900億元，連年超徵只是「財政幻覺」。

李彥秀說，稅收超徵代表「稅收狀況」比預期樂觀，但連年稅收超徵，背後意義其實是「政府在收支預判上的失職、失能」。2021年稅收超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年超徵3671億元，今年超徵數將再度突破4000億元，甚至挑戰歷史次高。

李彥秀指出，財政部長莊翠雲今年初表示，對於連續3年「稅收超徵」，財政部特別在編列2024年度歲收時，成立「專家小組會議」，邀請外部學者專家參與，共同檢視歲入編列合理性，並保證今年可以大幅改善稅收超徵的問題，結果莊翠雲再度食言、自我打臉，「不是預測能力有問題，就是稅制有問題」。

李彥秀接著表示，莊翠雲10月16日還在立法院公開表示，「預估今年稅收超徵的部分可能超過1000億元，這還是比較保守的估計。」結果一個月後全年稅收超徵預估數字，大幅膨脹至全年超過4000億元，是莊翠雲10月份沒說實話？還是財政部的稅收預報機制已經完全失靈？

李彥秀提到，稅收超徵不等於政府財政寬裕，以2023年度為例，稅收超徵3671億元，歲入歲出賸餘新台幣2790億元，扣除債務還本1260億元，真正「收支賸餘」僅剩下1530億元，前經濟部長王美花希望爭取1500億元撥補台電虧損，最後只獲得1000億元的撥補，因為錢不夠了。「政府口袋裡還是要有一點現金，才能編列下一年預算」。

李彥秀接著說，政府連年稅收超徵，花錢同樣「大手大腳」，政府過去8年歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，成長將近七成（68.4%）。還不包括13項超過2.5兆的特別預算，幾乎就是今年2.8兆的中央政府預算歲出。

李彥秀最後表示，稅收超徵，但政府每年編列還債金額，只是守住「公共債務法」的下限，真實的情況是「稅收好，還的多，但是國家負債越高」。考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4900億元，未來5年也無法樂觀，直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。「稅收超徵，財務膨脹，借錢越多，債留子孫」就是台灣的現況，世代正義，財政永續淪為空談。

李彥秀 莊翠雲 負債

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