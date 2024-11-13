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王鴻薇爆料餐敘美女翻船 陳時中：盼謹言慎行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
⾏政院政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片
⾏政院政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇昨天質疑行政院政務委員陳時中赴餐敘竟有香肩美女送客，在相關人士澄清是醫界聚會後，王深夜向女醫師致歉。對此，陳時中辦公室指出，偷拍、造謠及不尊重女性的言論，對整體社會都是不好示範，盼相關人士謹言慎行。

王鴻薇爆料昨質疑陳時中在今年8月晚間，與時任中華開發資本公司副總王必勝等人於台北市信義區的餐廳餐敘，還與香肩美女比肩而出，疑似是「粉味」，但被影射的當事人、振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學出面駁斥。

王鴻薇12日深夜在臉書發文，指她的臉書發文雖然是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，她在此向女醫師們致上歉意，並強調未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動搖。

對此，陳時中辦公室指出，針對近日出席醫界餐敘遭偷拍抹黑一事，陳時中表示，偷拍、造謠以及不尊重女性的言論，對整體社會都是不好的示範，尤其是掌握話語權的人更應謹言慎行，希望相關人士未來能夠學會尊重他人。

偷拍 醫師 陳時中

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