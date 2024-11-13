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被問洪一中合適運動部長嗎？教長鄭英耀自我推薦

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院司法委員會上午審查行政院函請審議「運動部組織法草案」草案，邀請教育部長鄭英耀（右）等人出席，立委詢及未來體育部將落腳何處，鄭部長表示仍先以現在台北市朱崙街體育署總部為主。記者曾吉松／攝影
立法院司法委員會上午審查行政院函請審議「運動部組織法草案」草案，邀請教育部長鄭英耀（右）等人出席，立委詢及未來體育部將落腳何處，鄭部長表示仍先以現在台北市朱崙街體育署總部為主。記者曾吉松／攝影

體育署將升格為運動部，預計明年掛牌成立。針對首任運動部長人選，教育部長鄭英耀今天表示，目前心中沒有人選，自己很喜歡運動，自認是合適的人選。不過，面對立委詢問今年英雄聯盟世界賽奪冠國家，鄭英耀答不出來，笑稱「看來我不適合當運動部長。」

運動部以運動壯大台灣為願景，推動「推動運動產業，促進幸福經濟」、「提倡全民運動，增進國民健康」、「推展運動外交，世界看見台灣」、「強化選手培訓，保障選手權益」四大目標；規劃1署3中心，包括全民運動署、國家運動產業發展中心、國家運動訓練中心、國家運動科學中心。

立法院司法及法制委員會今天審查運動部組織法草案，鄭英耀、體育署長鄭世忠今天列席報告，並備質詢。目前首位體育部長人選，鄭世忠、教育部次長張廖萬堅外皆被外界點名，多位立委質詢時關注首位運動部長人選，鄭英耀笑答，平心而論，目前心中沒有人選，他很喜歡運動，自認也是適合人選。

羅廷瑋詢問，台鋼雄鷹總教練洪一中是優秀的人才，是否適合擔任運動部長。鄭英耀表示，運動傑出人才都對國家有貢獻，但是體育事務推動當然希望宏觀國際視野，同時具備體育專業，又能理解社會大眾需要，必須整體綜合評估。

被詢問是否對接任運動部長有信心？鄭世忠表示，現在先把階段性任務做好，其他人事安排交由行政院裁示。

運動 鄭英耀 體育

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