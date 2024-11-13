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美軍售灌單傾銷 馬文君：軍火商挾美政府以令民進黨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
英國媒體報導，台灣擬向美購買150億美元武器裝備，願望清單可能包括美國最先進的F-35戰機。（路透）
英國媒體報導，台灣擬向美購買150億美元武器裝備，願望清單可能包括美國最先進的F-35戰機。（路透）

川普競選期間，喊出台灣要交「保護費」，川普一當選，就傳出台灣將花費5000億元購買美國軍備。立委馬文君說，美國軍火商「挾美國政府以令民進黨」，灌單傾銷，亂象頻傳，然而，如川普真的批准出售台灣F-35戰機，她一定支持，在野黨也沒有杯葛的道理。

馬文君說，川普當選美國總統後，國內外輿論就積極討論台灣勢必半推半就，大幅增加軍費與軍事採購開支以付「保護費」，外媒甚至聲稱軍購額度上看150億美元，近5000億台幣，預計採購品項包括F-35戰機、E-2Ｄ預警機、神盾艦，與愛國者飛彈。

其中F-35戰機，從馬政府時期，就是空軍殷切渴望的新式戰機，尤其是「短場起降」的性能，對於防備第一擊，或是第一擊可能摧毀跑道的戰場，是絕佳解答。但一直以來，都不是台灣不買，而是美國不賣。

這些年，美國軍火商「挾美國政府以令民進黨」，強迫推銷，灌單傾銷，亂象頻傳，台灣國防預算屢創新高，特別預算一編再編，卻出現兩大弊端：一是軍購不再根據台灣需求而成立，而是美國人認為台灣要買什麼，台灣就得買什麼。其次，當然就是急著收錢，卻慢吞吞交貨。

如果川普準總統未來真的批准出售台灣F-35戰機，這是空軍長期的追求，也是建軍的實際需求，馬文君將支持，並樂觀其成。

她也呼籲國防部，將美國政黨輪替視為契機，拿出Guts！要提軍購清單，就要提一份中華民國國軍，台海防衛作戰真正需要的軍購清單。只要合理，只要必須，在野黨斷沒有杯葛的道理。

川普 美國 馬文君

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