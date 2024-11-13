川普邀馬斯克掌政府效率部..朱立倫呼籲賴清德做這事

美國總統當選人川普持續公布內閣人選，除宣布福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。今天也宣布由特斯拉執行長馬斯克與企業家拉馬斯瓦米聯手，共同執掌「政府效率部」。國民黨主席朱立倫今天表示，川普這次任命的，都是過去有經驗，或聲望好的相關人選，希望將來能對台美關係有正面幫助。

媒體追問，這次川普邀馬斯克等企業人士掌政府效率部，朱立倫說，他覺得這是對於長期以來，公部門或政府效率不彰，對預算的節約、或人員的精簡，都是各國政府應該要來做，美國聯邦政府有這樣的決心，請兩位企業界的菁英來擔任負責人，說一個部，或說是委員會或工作小組。

朱也呼籲賴政府，國內也的確有這樣的問題，如果賴政府有決心，朝野可以共同努力怎麼樣讓政府的效率提升，讓我們民眾感受到，整個預算的節約或人員精簡，這個都是歡迎的。

朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶活動，對於川普陸續公布的新內閣人事，朱立倫說，最重要是美國本身碰到一些經濟問題、內政議題，相信也是這些閣員，最重要的任務。