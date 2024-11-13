立委指運動部長熱門人選 鄭世忠：做好現階段事情

立法院聯席會議今天併案審查運動部組織法草案等案，朝野樂觀其成，也有立委指教育部體育署長鄭世忠是接任運動部長的熱門人選。鄭世忠說，目前行政院沒有徵詢意願，把現階段的事情做好就好。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議運動部組織法草案，以及立委洪孟楷、楊瓊瓔、鍾佳濱、羅廷瑋、徐富癸、范雲、吳沛憶、林宜瑾、台灣民眾黨立法院黨團所提相關草案。教育部長鄭英耀、鄭世忠等人列席說明。

世界12強棒球賽預賽B組今天開打，在台北大巨蛋上演「台韓大戰」。國民黨立委洪孟楷質詢提及，球迷能否帶國旗進場。鄭英耀表示，這應該被鼓勵且是振奮人心的事情。

洪孟楷再問，運動部預計明年下半年掛牌，各界關心設置在何處。鄭英耀回應，初步還是在體育署原場地，但希望未來隨著運動部的發展有更適當的空間。

國民黨立委萬美玲質詢時，關於運動部長一職，詢問鄭世忠行政院有無徵詢其意願。鄭世忠回應說，目前沒有。

萬美玲追問，會不會很失望、有沒有期待。鄭世忠說，不會失望、沒有期待，因為把階段性任務做好比較重要，把現階段的事情做好就好。

國民黨立委葛如鈞質詢秀出3張照片，包括鄭世忠、教育部次長張廖萬堅等人，詢問誰會是運動部長的人選，也問鄭世忠在這場比賽中，有無信心脫穎而出。

鄭世忠表示，這不是一場比賽，把階段性任務做好，其他就交由行政院裁示。

民進黨立委沈發惠表示，設立運動部是總統賴清德的8大政見之一，讓體育預算突破新台幣200億元也是，但草案中的聘用規定，是否對文官體制有衝突，未來逐條時可以好好討論。鄭英耀說，會用人唯才、專業、有效率。

民進黨立委陳秀寳質詢提及各體育單項協會過去出包的案例，影響選手出賽權益，要求未來運動部成立後，一定要有因應方式。鄭英耀說，對單項協會會有更嚴密的監督機制，確保運動選手權益。

民進黨立委林宜瑾詢問，運動部成立後的首要改革工作為何。

鄭英耀表示，在運動人才培育上，典範在改變，因為過去認為只找特定人訓練，但隨台灣經濟發展、人才培育等，典範在改變，不是只有特定的人可以運動，全民也可以，全民運動除了可使民眾更健康，也因為兵多將廣，未來在國際上可以為台灣發光等，而過去有時空限制，台灣現在成立運動部，很多條件因緣俱足。

民進黨立委吳思瑤對於成立運動部提出4大期許，包括落實運動多元平權、競技運動全民化、推展新興運動項目及深化體育改革。

民眾黨立委黃國昌質詢時，除關注運動部的預算、員額等議題，也說要成立運動部「我們樂觀其成」，但做事情不能只有口號及浪費公帑。

此外，朝野立委也關心未來體育班如何管理、存廢與否。教育部所提書面報告提及，涉及12年國民教育課程綱要及體育教學部分，例如學生游泳與自救教學、學校游泳池經營管理及教學所需的場地修整建，由教育部辦理，而部分屬運動專業領域，如運動績優生升學試務、12年國民基本教育體育班課程實施規範及專業領域課程綱要等事項，基礎作業由運動部負責。