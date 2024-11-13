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成立中道和平聯盟智庫 王金平盼促國內和諧、兩岸和平

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院前院長王金平（中）今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會。記者林伯東／攝影
立法院前院長王金平（中）今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會。記者林伯東／攝影

立法院前院長王金平成立中道和平聯盟智庫，今日邀集跨黨派成員出席座談。王金平致詞時表示，國內政局混亂，政黨對立嚴重，人民不安，希望透過智庫提出方案，解除國內對立混亂之狀，兩岸和平、國內和諧，台灣安全繁榮發展應可期待。

智庫成員包括台聯前黨主席、台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強、台北市前市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭、交通部前部長葉匡時、內政部前部長李鴻源、財政部前部長劉憶如、新黨副主席李勝峰，以及民眾黨立委張啟楷等人今皆與會。

王金平在致詞稿中以「和平是普世價值」為題指出，台灣社會在先民相續努力下，促成今天繁榮發展的果實，然而綜觀當前世界、兩岸與台灣的局勢，天災、人禍不斷，世界各地戰爭頻起、兩岸兵凶戰危、台灣政治鬥爭目益加劇，民心浮動不安，人人都感到憂心不安又無奈。

王金平說，為了地球永續，兩岸和平，下一代能安居樂業，面對劇變中人民生存及環境變遷的危機，大家要即刻醒覺站出來，要正視問題，集思廣益，集腋成裘，秉持大悲智慧的思維，共謀中道均衡可行的道路，勇悍跨越歷史共業的洪流，創建人類和平永續的淨土。

王金平說，他以「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，作為畢生的宗旨，時時以憂國愛民為念。看到當前世界、兩岸與人民的危難，決心投入自己的心力，呼籲邀請同心同願，具有「中道和平思維」的有智之士；不分宗教、不分黨派、不分族群，共謀擘畫，凝聚共識，共同攜手創建和平大道。

王金平說，他已推動成立「中道和平聯盟」，以「和平、大同、永續」為核心宗旨目標，建構一個志同道合的平台，搭起溝通凝聚各方理念創見的橋樑。

王金平說，不分政治宗教文化與種族，雖有理念與方法的異同與堅持，但追求和平終究是不變的共同目標。堅固執持自私自利與自我中心的人性特質，對自然環境與全球人類，引生嚴重深遠的衝突與對立，忘失初心與初衷的結果，總是帶來不斷的戰爭、爭鬥、苦雞與憂心。

王金平呼籲，從這一刻開始，放棄抱怨、批判、絕望與等待；以正向的思惟，和平的心念，堅持慈悲利生的目標，建立開放智慧的胸懷，㩗手共創兩岸和平永續，民生樂利的康莊大道，就從這裡開始邁步向前，邀請與歡迎和平智庫的智士。「但願眾生得離苦，不為一己求安樂」。

立法院前院長王金平今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會，成立大會邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會。記者林伯東／攝影
立法院前院長王金平今天舉辦中道和平聯盟成立跨黨派兩岸智庫成立大會，成立大會邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會。記者林伯東／攝影

永續 王金平

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