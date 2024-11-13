成立中道和平聯盟智庫 王金平盼促國內和諧、兩岸和平

立法院前院長王金平成立中道和平聯盟智庫，今日邀集跨黨派成員出席座談。王金平致詞時表示，國內政局混亂，政黨對立嚴重，人民不安，希望透過智庫提出方案，解除國內對立混亂之狀，兩岸和平、國內和諧，台灣安全繁榮發展應可期待。

智庫成員包括台聯前黨主席、台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強、台北市前市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭、交通部前部長葉匡時、內政部前部長李鴻源、財政部前部長劉憶如、新黨副主席李勝峰，以及民眾黨立委張啟楷等人今皆與會。

王金平在致詞稿中以「和平是普世價值」為題指出，台灣社會在先民相續努力下，促成今天繁榮發展的果實，然而綜觀當前世界、兩岸與台灣的局勢，天災、人禍不斷，世界各地戰爭頻起、兩岸兵凶戰危、台灣政治鬥爭目益加劇，民心浮動不安，人人都感到憂心不安又無奈。

王金平說，為了地球永續，兩岸和平，下一代能安居樂業，面對劇變中人民生存及環境變遷的危機，大家要即刻醒覺站出來，要正視問題，集思廣益，集腋成裘，秉持大悲智慧的思維，共謀中道均衡可行的道路，勇悍跨越歷史共業的洪流，創建人類和平永續的淨土。

王金平說，他以「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，作為畢生的宗旨，時時以憂國愛民為念。看到當前世界、兩岸與人民的危難，決心投入自己的心力，呼籲邀請同心同願，具有「中道和平思維」的有智之士；不分宗教、不分黨派、不分族群，共謀擘畫，凝聚共識，共同攜手創建和平大道。

王金平說，他已推動成立「中道和平聯盟」，以「和平、大同、永續」為核心宗旨目標，建構一個志同道合的平台，搭起溝通凝聚各方理念創見的橋樑。

王金平說，不分政治宗教文化與種族，雖有理念與方法的異同與堅持，但追求和平終究是不變的共同目標。堅固執持自私自利與自我中心的人性特質，對自然環境與全球人類，引生嚴重深遠的衝突與對立，忘失初心與初衷的結果，總是帶來不斷的戰爭、爭鬥、苦雞與憂心。