王鴻薇為爆料致歉 陳時中盼未來謹言慎行

國民黨立委王鴻薇昨天質疑行政院政委陳時中參加餐敘有美女送客，在相關人等陸續澄清是醫界聚會後，王鴻薇晚間向女醫師致歉。陳時中辦公室今天則表示，偷拍、造謠以及不尊重女性的言論都是不好示範，盼相關人士未來謹言慎行。

王鴻薇昨天在臉書貼出照片質疑，陳時中與前衛福部次長王必勝8月參與飯局時，有美女送客，陳時中、王必勝接連澄清當晚為醫界聚餐，照片中的女子都是醫界夥伴，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學也在臉書表示，她就是照片中的其中1名「美女」。

王鴻薇昨天晚間則在臉書指出，發文是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，她要因此致歉，未來接到爆料也會更嚴謹查證。

陳時中今天透過辦公室表示，日前出席醫界餐敘遭偷拍抹黑，但偷拍、造謠以及不尊重女性的言論，對整體社會都是不好的示範，尤其是掌握話語權的人更應謹言慎行，希望相關人士未來能夠學會尊重他人。