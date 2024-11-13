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翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」遭撤簽？朱立倫：讓立院討論

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶。記者林麗玉／攝影
朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶。記者林麗玉／攝影

退將前往中國大陸參加促統活動的「吳斯懷條款」，立委翁曉玲認為剝奪憲法保障的言論與表意自由，提案刪除。黨主席朱立倫表示，兩岸間法律規範是針對不法，有關參加典禮或意識型態，他覺得應盡量減少這樣的壓力，讓立法院討論。

朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶，對於黨籍立委翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，傳出引發爭議，導致連藍營立委都不敢連署甚至撤簽。

朱立倫今天被問及此事，朱表示，他對國軍將領是非常有信心，大家一定都是效忠中華民國，一定是忠於我們的國家。對於兩岸之間的規範，法律的規範應該是針對不法的行為，有關於參加典禮或意識形態，他覺得盡量能夠減少這樣的壓力，讓大家來討論，讓立法院來討論。

朱立倫 法律 翁曉玲

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