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財委會議事錄綠營不擋了 李彥秀：賴清德卓榮泰唱雙簧

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會本周一因民進黨立委吳秉叡提案，表示6日會議因違反立法院職權行使法及議事規則，故不應確認議事錄，遂引發朝野衝突。不過今早開會氛圍平和。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會本周一因民進黨立委吳秉叡提案，表示6日會議因違反立法院職權行使法及議事規則，故不應確認議事錄，遂引發朝野衝突。不過今早開會氛圍平和。記者屈彥辰／攝影

立法院財政委員會今日開會，民進黨雖仍主張6日會議審查程序無效，但在在野立委人數優勢下，透過表決確認6日議事錄，民進黨未再阻擋。國民黨立委李彥秀說，事出必有因，若非賴清德總統、行政院長卓榮泰唱雙簧，就有可能是卓揆「以退為進」。

6日立院財委會審查財劃法修法，朝野爆發肢體及口角衝突，因場面混亂，當時會議主席、國民黨籍召委陳玉珍於混亂之中，宣告全案出委員會並交協商，宣布散會。民進黨立委質疑陳玉珍違反審查程序，該次會議應屬無效。民進黨在11日的委員會中反制，阻撓議事錄確認。不過，今日財委會再開會，已確認6日議事錄。

李彥秀說，爭議將近兩個月，造成朝野嚴重對立的明年度總預算案，在行政院讓步後，在8日順利付委；11日，財委會為了「財劃法修正案」確認議事錄，爆發嚴重衝突，今天民進黨也突然髮夾彎，讓議事錄順利通過。

李彥秀表示，民進黨議事策略完全亂了方寸，莫名其妙的杯葛，也無緣無故的退讓，不僅讓輿論與民意摸不著頭緒，更讓綠委面面相覷。民進黨的一念之差、一黨之私、一己偏見，讓國家空轉，讓社會對立。

李彥秀認為，事出必有因，民進黨的退讓，絕對不是突然「良心發現」，更不是受到「上天感召」。從賴政府520就任以來，總統府處處干預，不斷下指導棋，畫下政治紅線，讓卓榮泰施政與面對立院監督，處處受限，溝通協調的長才完全無法發揮。

李彥秀指出，明年度總預算案以及財劃法突然出現180度的轉折，如果不是賴清德與卓榮泰唱雙簧、扮黑白臉，很有可能是卓榮泰「以退為進」，向府方爭取更大的施政與協調空間，而達成的某種程度「妥協」的結果。但以賴清德強烈的政治性格，「退讓」恐怕只是一時的策略，未來的「府會互動」，還有許多值得觀察的空間。

卓榮泰 李彥秀 民進黨

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