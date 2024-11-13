九二共識解兩岸僵局？王金平：需要時會浮出 不需要時別再談

立法院前院長王金平今成立中道和平聯盟智庫，邀集跨黨派、跨教派成員共謀國內和諧、兩岸和平。對於九二共識在兩岸僵局是否有用，王金平表示，這個問題等社會稍微沉澱，認為需要的時候自然會浮出來，若認為不需要的時候，就不必再談。

王金平今受訪時表示，國內政局紛擾、對立嚴重，成立智庫的目的是邀集有志之士共同研討，如何化解消弭，共同提出方案一起努力。同時，也要營造兩岸和平，如何尋找和平契機，中道和平聯盟本身需要智庫共同尋找方向，提出解決政策。

傳出本土派力拱台中市長盧秀燕參選國民黨主席未得到回應，王金平成立智庫，外界解讀是提前替國民黨2028總統候選人清理戰場，找出兩岸路線。王金平表示，這是竹篙湊菜刀，胡思亂講的話，中道和平聯盟不牽扯任何政治，不分黨派與教派，也不分階層職業。

至於是否與明年黨主席改選有關？王金平強調，成立智庫跟政治一點關聯都沒有，他講過成立智庫很單純，「我退休了，我晚年要致力於國內和諧，兩岸和平。」

對於前總統馬英九卸任後也致力推動兩岸關係，王金平說，一切順其自然，我們做我們的，各路線團體自己去努力，將結果匯集成一股力量，一起促進兩岸和平。

王金平也說，智庫成員都是大家共同推薦，未來是柔性的，未來有意願加入的人，他們會去報告說明，對方同意就加入。報載的前副總統呂秀蓮、蕭萬長，他們都還沒邀請。

至於是否會邀綠營人士，王說，未來看狀況會再跟他們報告，讓他們理解這個聯盟沒有任何政治因素，絕對沒有，純粹是希望國內和諧、兩岸和平。他也證實，有邀請海基會秘書長羅文嘉，羅則推薦中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛。

媒體追問，九二共識已不是唯一的路？王金平說，不談政治性，這些問題讓智庫成員發表意見，他不能表示意見。至於九二共識在兩岸僵局是否還有用？王金平說，「我回答是也不是，回答不是也不是，」這個問題等社會稍微沉澱，認為需要的時候自然會浮出來，若認為不需要的時候就不必再談。

王金平近期動作頻頻，被聯想是要啟動「護燕計畫」，王金平呵呵笑稱「想太多」，跟政治一點關聯都沒有，剛好是因緣際和，線上講課、東海榮譽講座教授，和平聯盟的成立有兩次活動，第三次在12月8日會有更大型活動。