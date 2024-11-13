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柯文哲光頭應訊 10年前自爆曾因人生灰暗剃頭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署上午提訊台北市前市長柯文哲，柯文哲搭乘第一班次的警備車來到台北地檢，驚見柯文哲理了一個大光頭，戴著手銬，穿藍白拖步出囚車走進北檢。記者黃義書／攝影
台北地檢署上午提訊台北市前市長柯文哲，柯文哲搭乘第一班次的警備車來到台北地檢，驚見柯文哲理了一個大光頭，戴著手銬，穿藍白拖步出囚車走進北檢。記者黃義書／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方七度提訊台北市前市長柯文哲，他今天首度以光頭造型走下囚車，在場守候的記者一度認不出來。其實，柯文哲10年前曾經自嘲，45歲時覺得人生灰暗，甚至想出家，還剃過光頭。

2014年，柯文哲首度以素人之姿參選台北市長，名嘴胡忠信在政論節目表示，自己要問柯文哲兩個問題，一是有沒有收過紅包，二是婚後是否剃光頭，原因又分別是什麼，似乎暗中影射柯文哲另有隱情。

對此，柯文哲當時回應，「收病人紅包，這個我很驕傲，我沒有收過」，至於剃光頭一事，他則說看過「柯語錄」就知道，過去有段時間人生蠻黑暗，自己也曾經想過要出家，父親還說要幫他蓋廟，陳佩琪還說「要出家就早點出家，她還可趁年輕改嫁」。

柯文哲表示，他的人生有三個階段，30幾歲當外科加護病房主任時，發現一個人沒有心臟、肝臟與肺臟，只要裝上葉克膜就不會死，當時覺得自己很厲害，「昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路」。

柯文哲還說，到了45歲他寫過一篇「回家的路太遠」，還自嘲是頹廢派文學的代表作，當時覺得人生灰暗，甚至想出家，還剃過光頭，父親一聽則說要蓋一間廟，因為經營廟很賺錢，陳珮琪的反應則是問「能不能早一點，這樣她改嫁比較容易」。

柯文哲指出，過了50歲後想通一個道理，園丁不能改變春夏秋冬，醫生也沒辦法改變生老病死，只是讓人在生老病死之間「活得好看一點」，醫生是生命花園的園丁，自己在人生最低潮的時候，對人生有新的看法，領悟到人生本來就是起起落落。

陳佩琪當時也在臉書發文表示，柯文哲承認的確有剃過光頭，那時看盡人的生死無常，人生觀變得灰暗，因此把心裡的想法，變成外顯的行為。

人生 柯文哲

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