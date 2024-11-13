王金平成立智庫倡中道和平 朱立倫：一起努力兩岸更和平

國民黨主席明年改選，傳本土派拱立法院前院長王金平出馬參選，王否認傳聞，但王籌畫的跨黨派兩岸智庫今成立大會。黨主席朱立倫今被問王成立智庫等看法，朱說，「王院長希望兩岸關係能透過中道和平，我們都非常歡迎。」

朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶大會，對於王金平今天成立新智庫，媒體問朱是否挑戰九二共識定海神針，黨是否要調整兩岸政策？朱立倫表示，兩岸關係國民黨的政策都是根據黨綱、黨章相關規範，也是國民黨長期以來一貫立場、堅定立場。

朱說，兩岸關係希望能夠透過中道和平，這是王院長的目標，國民黨非常歡迎，也希望大家一起來努力，讓兩岸更和平，讓人民可以好日子。

媒體追問，今天秘書長黃健庭出席王金平的智庫成立大會，黃是否會作為與王院長的潤滑劑？朱立倫說，這是媒體創造的，他跟王院長沒有這樣的問題，從頭到尾都是請黃代表國民黨參加活動，他參加黨慶。

朱說，希望中道和平的力量、兩岸更和平，包括前副總統蕭萬長、呂秀蓮都會參與王院長的活動，都是希望兩岸更和平。