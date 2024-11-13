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民進黨團：財劃法初審有瑕疵 明協商要求韓國瑜處理

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院財委會11日續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。圖／聯合報系資料照片
立法院財委會11日續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。圖／聯合報系資料照片

立法院財委會6日在藍綠立委衝突下完成財劃法初審，11日開會時朝野對議事錄確認與否爭執不休，導致會議空轉，今天繼續開會，藍綠達成共識，以會議正常運作、審查預算為目標，議事錄獲得確認。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，財劃法審議過程有明顯程序瑕疵，會在明天朝野協商向立法院長韓國瑜表達民進黨團立場。

吳思瑤指出，國民黨財委會召委陳玉珍上周粗暴通過「財劃法」初審，包括民眾黨團提案版本在內，有多達22個「財劃法」提案版本被丟包了，明天朝野協商，民進黨團會要求韓國瑜正視此程序瑕疵，對這些被丟包的版本要怎麼處理，應有清楚表態。上個會期，國會改革法案才發生過有些立委提案版本被丟包情況，國民黨難道還要故技重施嗎？

吳思瑤說，民進黨為了讓今天財政委員會順利進行，不希望持續耗在朝野攻防，特別是接下來財委會還有預算要審，所以僅採取要求表決不予確認議事錄方式，輸了就輸了，但也要留下表決紀錄，讓大家知道陳玉珍強行通過這項法案。

民進黨 立法院 財劃法 韓國瑜

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