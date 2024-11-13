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刪「吳斯懷條款」遭撤簽？ 翁曉玲：連署中尚未成案
針對退將前往中國大陸參加促統活動的「吳斯懷條款」，國民黨立委翁曉玲認為已經剝奪憲法保障的言論與表意自由，為此提案刪除；但卻傳出引發爭議導致連藍營立委都不敢連署甚至撤簽。不過翁曉玲辦公室表示，法案還在連署中還沒成案，也沒有藍委緊急撤簽的情況。
對於立委提案刪除「吳斯懷條款」，國防部長顧立雄今天受訪表示，兩岸關係條例有明白規定，政務副首長以上、少將以上人員具有一定影響力，如果到中國，應該不希望看到做出有害國家尊嚴的行為。他說，如果有害國家尊嚴，對於國家利益是不好的，相關規定在這邊就依法處理。
國民黨立委翁曉玲近日提案刪除俗稱「吳斯懷條款」的「兩岸人民關係條」第9條之3以及相關罰則，提案案由表示「國防、外交、退將等人員如向大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似「表達禮貌」之行為，竟處予200萬至1000萬高額罰鍰，以及剝奪退休俸等嚴重處分，已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權保障。」
不過傳出國民黨立委羅智強在昨晚新聞露出前緊急撤簽，更傳出在相關新聞露出後，許多國民黨立委也不敢簽字連署，甚至有原本已經連署的立委也急忙撤簽，最終該案在人數未到15人門檻狀況下，估計無法送案。
據翁曉玲辦公室人士表示，法案還在連署中還沒有成案，也無藍委緊急撤簽一事。至於傳出羅智強緊急撤簽一事，羅智強對此表示，確實有看到這個法案，但交回辦公室研究中，還要再想一下，因為法案也還沒送出，所以沒有撤簽。
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