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翁曉玲提刪「吳斯懷條款」 林思銘：赴陸唱國歌有時是禮貌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。記者王宏舜／攝影
國民黨立委翁曉玲。記者王宏舜／攝影

國民黨立委翁曉玲擬提案修法「兩岸人民關係條例」，刪除退將赴陸參加活動，有所謂妨害國家尊嚴行為的罰則。國民黨立法院黨團書記長林思銘今日說，思想自由不應予以規範，到對岸唱國歌有時是基於禮貌，並非贊同或認同這個國家（指中國），不應取消退休禮遇。

翁曉玲擬提案刪除被稱為「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9-3條以及相關罰則。根據現行兩岸人民關係條例第9-3條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。

根據兩岸人民關係條例第91條，如違反第9-1條，得由（原）服務機關視情節，自其行為時起停止領受5年之月退俸給與之50%至100%，情節重大者，得剝奪其月退俸給與；已支領者，並應追回。無退休俸給與者，原服務機關得處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

林思銘說，在自由、民主、法治的國家，人民的思想自由不應該予以規範，甚至到了中國大陸，基於禮貌，對於在大陸國家慶典時，唱國歌，應予以尊重。如果因為這樣的舉動，就認為行為可能有通敵，超過安全規範，這都是對於思想自由的禁錮，也有違反憲法保障的自由之虞。

林思銘表示，相關國軍將領、政府人員退休後，如果到對岸參加活動，慶典上有唱國歌或有基於禮貌的舉動，並不是贊成或認同這個國家。基於這樣的情況，不應該取消退休禮遇。

國歌 林思銘

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