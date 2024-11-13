江啟臣出席北美台商總會活動 籲持續增強台美加關係

立法院副院長江啟臣美東時間12日出席北美洲台灣商會聯合總會活動，呼籲持續增強台灣與美國、加拿大之間的關係，並盼台商在各地的影響力，能夠持續讓國際社會關注台灣，進而促進區域的安全與穩定。

江啟臣10日啟程前往美國，參加北美洲台灣商會聯合總會活動，期間也會晤美國聯邦眾議員及當地政要。停留美國2天後轉往法國，將與法國議員進行對話交流。

江啟臣美東時間12日應邀出席，在美國邁阿密舉行的北美洲台灣商會聯合總會第37屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。他致詞時感謝大會邀請，並代表立法院向在海外努力打拚的台商致上敬意和謝意。

江啟臣指出，北美地區的美國和加拿大一直以來都是台灣非常重要的貿易夥伴。這些年來雙方的經貿關係持續增強，去年2023年，美國是台灣的第2大貿易夥伴，也是第2大出口市場和第3大進口來源國；台灣則是美國的第8大貿易夥伴、第13大出口市場和第8大進口來源國。

江啟臣說，今年以來美國已取代中國大陸，成為台灣最大的出口地，如果再加上加拿大，北美地區絕對是台灣最重要的出口市場。台灣是加拿大在亞太地區的第6大貿易夥伴。去年，雙邊貿易額超過46億美元，並簽署投資促進與保障協定，顯示雙邊關係持續加強。

他說，期許台商朋友，尤其是在美國和加拿大的拓展成果能夠持續累積，讓台商的聲音被聽到、被看到，更重要的是被理解。希望這樣的聲音能夠在台美、台加之間發揮關鍵力量。

江啟臣表示，台灣因為台商的付出，不僅被世界看到，更持續獲得國際社會的支持和關注。特別是近年來，受地緣政治等因素影響，台灣海峽的安全穩定以及區域的繁榮發展受到各界重視，尤其是美國。他希望台商在各地的影響力，能夠持續讓國際社會關注台灣，進而促進區域的安全與穩定。

談及近期國際政經形勢時，江啟臣也提到剛結束的美國選舉，新一屆美國政府正在籌組相關人事，他特別恭喜佛羅里達州，因為在近期報導的人事中，佛州地區的參眾議員可能成為未來川普政府的重要人物。江啟臣呼籲海外台商朋友運用自身的人際關係和影響力，持續增強台灣與美國、加拿大之間的關係。

江啟臣說，在台商的努力下，台灣與北美地區不僅在經貿上，還在政治、安全、社會，特別是人民與人民之間的交流，都能夠持續擴大和深化，期待未來能與台商共同努力，為台灣創造更美好的未來。