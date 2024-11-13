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規範退將赴中 顧立雄：不希望看到有害國家尊嚴行為

中央社／ 台北13日電

國民黨立委翁曉玲近日連署兩岸人民關係條例修正草案，主張刪除卸任官員、退役將領如向中國地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌的罰則。國防部顧立雄今天表示，不希望看到他們做出有害於國家尊嚴的行為，對國家利益是不好的。

兩岸人民關係條例第9之3條明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄進入會議室前接受媒體聯訪。

針對翁曉玲連署提案刪除相關罰則，顧立雄表示，兩岸人民關係條例第9之3條已經有明白的規定了，曾任政務副首長或少將以上人員，那因為他們還是具有一定的影響力，所以如果到中國大陸的話，不希望看到他們做出有害於國家尊嚴的行為，如果有害於國家尊嚴的行為的話，對於國家利益是不好的，所以已經有相關的規定，也就依法來處理。

國防部 翁曉玲 顧立雄

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